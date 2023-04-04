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Россияне взялись выжигать Константиновку, но проклинают врага не все местные жители

Россияне взялись выжигать Константиновку, но проклинают врага не все местные жители

Свою примитивную тактику россияне не меняют – разбивают, уничтожают все, до чего дотягивается их артиллерия. Уничтожили Бахмут, добивают Часов Яр, взялись за Константиновку.

Российские войска хоть и вынуждены экономить снаряды, свою тактику на Донбассе не меняют. Они пытаются полностью уничтожить украинские города у линии фронта, чтобы потом захватить их. В последние недели особенно тяжело жителям Константиновки — город враг расстреливает ракетами и системами залпового огня, говорится в ТСН.

В этих обстрелах трудно искать логику, потому что российские ракеты разрушили садик, налоговую службу, разбили несколько многоэтажек и еще с полдесятка частных домов.

“Все это вывернуло, это первый взрыв, я пошел в коридор, потом второй – я пошел в подвал, еще раз рвануло. Приехала скорая, начали кричать есть ли пострадавшие, они заматерились, заругались и в это время еще раз”, — рассказывает Андрей, который именно отрезает кусок опилки, чтобы заслонить выбитые стекла.

У соседки квартира полностью разбита, помочь некому – дочь в больнице с сердцем, есть внук, но тот воюет на фронте, защищает Украину. Говорит, сама спаслась чудом, только вернулась с базара. "Только дошла до порога, оно как бахнуло – раз, второй, я упала, валялась не знаю сколько, а вот в этом доме двое сгорели сразу", — рассказывает Вера Трофимовна.

В квартире женщины все окна выбиты, вещи разбиты обломками, а весь пол в битом стекле. Она зла на россиян с их ракетами, еще сердита на некоторых недалеких соседей. “У нас еще много придурков. Ждут-ждут, ругаются со мной, говорят, что это Украина избила. Ну что с этими людьми можно сделать, доказать им? Придурки! У нас еще такие люди», – говорит женщина.

Юрий прибежал с другого конца города помочь поддержать своего друга, у того тоже квартиру российская ракета разбила. Для Юры враги – россияне и он верит, за содеянное обязательно будут отвечать. «Чтобы этот Путин сдох, бесовская собака, все равно Господь управит, поверь, безнаказанно не будет. От божьего суда не уйдут, от этого — да, могут убежать, а от того — нет”, — уверен мужчина.

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