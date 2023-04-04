Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит покидать стены своего дома

День считается дьявольским: он опасен своей тяжелой энергетикой, особенно могут пострадать те, кто обладает тонкой душевной организацией – для них груз дня окажется поистине неподъемным. Тяжесть на душе скажется на настроении и трудоспособности, также велика вероятность конфликтов в отношениях с окружающими, так что лучшее, что можно сделать несмотря на будний день, – не покидать домашних стен и свести общение с людьми к минимуму.

Сегодня, 4 апреля, звезды не рекомендуют покидать стены дома представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них даже поход в магазин может оказаться опасным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – в силу своей впечатлительности – все принимают близко к сердцу, поэтому легко впадают в отчаяние. Сегодня поводов для него у них будет много – особенно за порогом собственного дома. Впрочем, подобного не произойдет, если представители знака – под благовидным предлогом – останутся дома: так будет лучше и для них, и для их близких

Лев (23.07 – 21.08)

Львы могут стать жертвой своей надменности, которая является причиной вспыльчивости: в конфликтных ситуациях они часто ведут себя неадекватно. Последствия скандала, который им ничего не стоит устроить в общественном месте, могут оказаться самыми непредсказуемыми, поэтому им лучше остаться дома – здесь представители знака во всяком случае не смогут ни с кем поссориться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, будучи людьми неординарными – "странного вида" и раскованного поведения, – могут вызвать вспышку раздражения у неадекватных личностей, в которых в этот непростой день недостатка не будет. Чтобы этого избежать, достаточно остаться дома – в нем они вряд ли будут кого-то раздражать, так что день пройдет спокойно.

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