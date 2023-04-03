Дождь и снег: прогноз погоды в Украине на 4 апреля

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что Вербная неделя будет в Украине местами холодной и влажной вплоть до воскресенья, 9 апреля.

Об этом Диденко написала в Телеграмм.

Преимущественно холодно на Вербную неделю будет во всех регионах, кроме восточной части Украины, температура воздуха будет достигать +14...+18 °С.

Во вторник, 4 апреля, самой холодной ожидается погода в Винницкой области, в западных и северных областях, кроме Сумщины, днем только +2...+8 °С.

В большинстве центральных и северных областей ожидается +10...+14 °С, на юге и востоке очень тепло, +14...+18 °С, в Крыму может достичь +20 °С, а в Одесской области — свежее, около +12 °С.

Завтра в Украине будет преобладать пасмурная погода.

В ближайшую ночь небольшие дожди и мокрый снег пройдут на западе и севере, а завтра днем дождь ожидается только в Винницкой области, местами в Одесской области, в Черновицкой области.

В Киеве по ближайшей синоптической перспективе 4 апреля предполагается самым холодным: ночью +1...+4 °С, днем +6...+7 °С.

Ночью в столице возможен мокрый снег, завтра днем без существенных осадков. В дальнейшем немного потеплеет, однако дожди будут продолжаться.

О том, что погода будет прохладной, сообщил синоптик Игорь Кибальчич. В ближайшие дни ожидается значительное количество осадков по всей стране, а в западных областях даже будут наблюдаться снегопады.

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