Побідкалися на "свавілля": російські фехтувальники пропустять турнір у Польщі через відмову засудити війну

Російські фехтувальники не зможуть виступити на етапі Кубка світу з жіночої рапіри, який відбудеться у польському місті Познань.

Про це розповів президент Федерації фехтування РФ Ільгар Мамєдов у коментарі пропагандистам країни-терористки.

Причиною, чому росіяни пропустять майбутні змагання, стали обов'язкові вимоги організаторів турніру в Польщі. Вони погодилися допустити росіян та білорусів лише за умови, якщо спортсмени з країн-агресорок підпишуть декларацію проти війни.

Однак фехтувальники з РФ і Білорусі відмовилися підписати документ, в якому публічно засуджується збройна агресія РФ проти України. Відтак, вони не будуть допущені до змагань у Польщі.

"Займаються свавіллям. Ці провокаційні умови не дозволяють нам взяти участь у цих змаганнях. Все робиться саме для цього. Про спорт тут не йдеться", – істерично відреагував на умови організаторів Мамєдов.

Нагадаємо, на початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила скандальне рішення повернути росіян і білорусів до міжнародних змагань, незважаючи на повномасштабну війну, яку РФ за підтримки Білорусі продовжує вести в Україні.

Це викликало обурення світової спільноти. Через скасування "бану" спортсменів країн-агресорок Німеччина відмовилася приймати Кубок світу з жіночої рапіри. З аналогічної причини Данія вирішила скасувати міжнародний турнір у Копенгагені, а Франція відмовилася проводити етап Кубка світу з чоловічої шпаги.

Раніше повідомлялося, що на Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні представники FIE заборонили збірній України влаштувати акцію проти повернення спортсменів з Росії та Білорусі.

Понад 300 фехтувальників з різних країн світу закликали FIE переглянути рішення про повернення до змагань спортсменів із Росії та Білорусі.

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