Российские фехтовальщики не смогут выступить на этапе Кубка мира по женской рапире, который состоится в польском городе Познань.

Об этом рассказал президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов в комментарии пропагандистам страны-террориста.

Причиной, почему россияне пропустят предстоящие соревнования, стали обязательные требования организаторов турнира в Польше. Они согласились допустить россиян и белорусов только при условии, что спортсмены из стран-агрессоров подпишут декларацию против войны.

Однако фехтовальщики из РФ и Беларуси отказались подписать документ, в котором публично осуждается вооруженная агрессия РФ против Украины. Следовательно, они не будут допущены к соревнованиям в Польше.

"Занимаются произволом. Эти провокационные условия не позволяют нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте здесь речь не идет", – истерически отреагировал на условия организаторов Мамедов.

Напомним, в начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла скандальное решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по женской рапире. По аналогичной причине Дания решила отменить международный турнир в Копенгагене, а Франция отказалась проводить этап Кубка мира по мужской шпаге.

Ранее сообщалось, что на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения спортсменов из России и Беларуси.

Более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

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