Помыл тело, чтобы уничтожить улики: в Днепре сын до смерти избил мать

Женщина не вышла на работу, и ее коллеги забеспокоились и вызвали полицию.
В Днепре мужчина, предварительно находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, избил собственную мать. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Об этом сообщает "Днепр оперативный".
Происшествие произошло вчера, 28 июля. 62-летняя женщина не вышла на работу, и ее обеспокоены коллеги позвонили к ней домой. Трубку взял сын, который, по словам коллег днепрянки, находился в неадекватном состоянии. Он рассказал, что его мать избита и лежит в другой комнате.
Сотрудница женщины позвонила в полицию и рассказала о том, что услышала, а также отметила, что 37-летний сын систематически издевался над матерью.
Правоохранители прибыли на место, где их и встретил мужчина, он вел себя подозрительно и сообщил о том, что его мать не подает признаков жизни.
Осмотрев труп женщины, полицейские обнаружили, что погибшая недавно была вымыта. По одной из версий, мужчина избил свою мать до смерти, а чтобы скрыть побои помыл тело.
Днепрянина задержали до выяснения обстоятельств. Он подозревается в совершении умышленного убийства. Обстоятельства этого дела будут выяснять следователи.
Напомним, что Маневичах на Волыни 36-летний мужчина вышел из тюрьмы после убийства отца и сразу после освобождения — убил мать.