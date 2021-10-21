После похолодания, в Украину в октябре еще придут теплые дни: синоптик назвала даты

После похолодания, в Украину в октябре еще придут теплые дни: синоптик назвала даты

Холодная погода продержится около 3-4 дней.

С субботы, 23 октября, в Украину придет похолодание, которое продержится ориентировочно до среды, 27 октября, поскольку именно от середины следующей недели к нам вернутся теплые.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу холодный воздух арктического происхождения начнет давить. Лишь на востоке, юге и на значительной части территории центральных областей 23 октября еще побудет теплая погода. А уже в воскресенье-понедельник в большинстве областей Украины ночью возобновятся "минусы", а в течение дня едва будет теплиться +5 +11 градусов. Однако наша любимая атмосфера оказалась такой уж любезной, заметила наши синие домашние носы, ее это эстетически возмутило и она решила подарить нам еще замечательные теплые дни. Ориентировочно с 27-29 октября", — написала синоптик и добавила, что всю следующую неделю будет преобладать сухая погода.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку