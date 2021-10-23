Народные приметы, обряды и обычаи 23 октября

Спорыш долго не меняет осенью своего цвета — на щедрый урожай зерновых в следующем году.

23 октября верующие и церковь почтили память мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского, собор волынских святых, мученика Феотекна, преподобного Вассиана, преподобного Феофила, исповедника.

23 октября: церковный праздник

Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидии. Прочитав указ императора Максимиана об осуждении каждого христианина на смертную казнь, Евлампий возмутился, потому что император вместо борьбы с врагами вооружается против своих подданных.

Тогда юноши повели на суд и потребовали отречения от христианской веры. За отказ Евлампия сначала пытали, а потом положили на раскаленный железный одр. Внезапно святой мученик изъявил желание посетить языческий храм. Судьи обрадовались, думая, что сломили дух юного христианина. В языческом храме под именем Марса, святой воскликнул: "Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе, немом и бездушному идолу, упади на землю и превратись в прах!". Идол с грохотом рухнул на землю. Народ, увидев это удивился и многие из них уверовали во Христа. В это время сестра святого — Евлампия появилась перед судьями и объявила, что она тоже христианка, а Евлампий подбадривал сестру. После жестоких пыток, мучеников бросили в раскаленной печи, но Господь и от огня сохранил их. Наконец, брату отрезали голову, а сестра умерла в муках.

23 октября: народные традиции

Сегодня считалось, что куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. В этот день проплывали последние кучевые облака, а вода в водоемах уже замерзала. Поэтому крестьяне готовились к зиме, и это время был полон различными важными заботами.

23 октября: что следует делать

Ранее в народе было принято расщеплять поленья в лучины — это тоненькая длинная древесина, которую поджигали и она заменяла людям электричество много веков подряд. Ранее с помощью их света занимались домашними делами: вышивали, готовили пищу, мастерили что-нибудь, чинили инструменты.

23 октября: что категорически запрещено делать

ругаться;

ссориться.

23 октября: украинские народные приметы

Если высокими поросли сорняки, то зима будет снежной, с частыми метелями.

Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.

Черная бузина и калина достигли не по поре — жди холодной и лютой зимы.

Спорыш долго не меняет осенью своего цвета — на щедрый урожай зерновых в следующем году.

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