Народные приметы, обряды и обычаи 23 октября

Спорыш долго не меняет осенью своего цвета — на щедрый урожай зерновых в следующем году.
23 октября верующие и церковь почтили память мучеников Евлампия и Евлампии, святителя Амфилохия, епископа Владимиро-Волынского, собор волынских святых, мученика Феотекна, преподобного Вассиана, преподобного Феофила, исповедника.
23 октября: церковный праздник
Святые мученики Евлампий и Евлампия, родные брат и сестра, жили в начале IV века в городе Никомидии. Прочитав указ императора Максимиана об осуждении каждого христианина на смертную казнь, Евлампий возмутился, потому что император вместо борьбы с врагами вооружается против своих подданных.
Тогда юноши повели на суд и потребовали отречения от христианской веры. За отказ Евлампия сначала пытали, а потом положили на раскаленный железный одр. Внезапно святой мученик изъявил желание посетить языческий храм. Судьи обрадовались, думая, что сломили дух юного христианина. В языческом храме под именем Марса, святой воскликнул: "Именем Господа Иисуса Христа повелеваю тебе, немом и бездушному идолу, упади на землю и превратись в прах!". Идол с грохотом рухнул на землю. Народ, увидев это удивился и многие из них уверовали во Христа. В это время сестра святого — Евлампия появилась перед судьями и объявила, что она тоже христианка, а Евлампий подбадривал сестру. После жестоких пыток, мучеников бросили в раскаленной печи, но Господь и от огня сохранил их. Наконец, брату отрезали голову, а сестра умерла в муках.
23 октября: народные традиции
Сегодня считалось, что куда рожки месяца покажут, оттуда будут дуть ветры. В этот день проплывали последние кучевые облака, а вода в водоемах уже замерзала. Поэтому крестьяне готовились к зиме, и это время был полон различными важными заботами.
23 октября: что следует делать
Ранее в народе было принято расщеплять поленья в лучины — это тоненькая длинная древесина, которую поджигали и она заменяла людям электричество много веков подряд. Ранее с помощью их света занимались домашними делами: вышивали, готовили пищу, мастерили что-нибудь, чинили инструменты.
23 октября: что категорически запрещено делать
- ругаться;
- ссориться.
23 октября: украинские народные приметы
- Если высокими поросли сорняки, то зима будет снежной, с частыми метелями.
- Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.
- Черная бузина и калина достигли не по поре — жди холодной и лютой зимы.
- Спорыш долго не меняет осенью своего цвета — на щедрый урожай зерновых в следующем году.
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