Після похолодання, до України у жовтні ще прийдуть теплі дні: синоптикиня назвала дати

Після похолодання, до України у жовтні ще прийдуть теплі дні: синоптикиня назвала дати

Холодна погода протримається близько 3-4 днів.

Від суботи, 23 жовтня, до України прийде похолодання, яке протримається орієнтовно до середи, 27 жовтня, оскільки саме від середини наступного тижня до нас знову повернуться теплі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити. Лише на сході, півдні та на значній частині території центральних областей 23 жовтня ще побуде тепла погода. А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів. Проте наша люба атмосфера виявилася аж такою люб'язною, зауважила наші сині домашні носи, її це естетично обурило і вона вирішила подарувати нам ще чудові теплі дні. Орієнтовно від 27-29 жовтня", - написала синоптикиня та додала, що весь наступний тиждень переважатиме суха погода.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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