Щеплення проти COVID-19: чи можна вакцинуватися людині після інсульту і яким препаратом

Лікар розповів, що людям з хронічними захворюваннями можна і треба вакцинуватися.

Українців закликають робити щеплення проти коронавірусу. Втім, деякі люди, які мають проблеми з серцем і тиском, чи ті, які перенесли інсульт, побоюються, що вакцинація може негативно вплинути на їхній стан здоров'я.

Яку вакцину краще використовувати тим, хто переніс інсульт і чи можна взагалі вакцинуватися від COVID-19 такій людині, розповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль в інтерв'ю ТСН.ua.

"Первинний вірус (альфа) більше вражав людей старшого віку. Він в основному був для літніх — для людей з хронічними захворюваннями. Він небезпечний. Дельта-вірус ще більш небезпечний в першу чергу для людей похилого віку з хронічними, важкими і будь-якими захворюваннями. Якщо я кожен день можу проплисти декілька кілометрів або пробігти таку ж відстань - ризик, що коронавірус закінчиться для мене летально, не такий високий",- пояснює Борис Бриль.

Він зауважує, що людям після інсульту та тим, які мають проблеми з тиском чи серцево-судинні захворювання можна і треба вакцинуватися.

"Якою вакциною можна робити щеплення? Будь-якою, яка є сьогодні. Вам або жити на дачі і ні з ким не зустрічатися, тоді 100% не заразитеся, або робити вакцинацію. Вірус — не чайка і не перелітний птах, у нього крил немає. Він передається через контакт, повітряно-краплевий або аерозольний. Обов'язково треба вакцинуватися сьогодні і тим, що є. Не треба чекати "через тиждень", тому що того тижня у вас може і не бути. Коли потрібно пристебнутися, коли ви їдете на великій швидкості на автомобілі? Завтра або зараз? А яким ременем? А тим, що є", - відповів Борис Бриль.

Він додав, що всі вакцини, які зараз існують, пройшли випробування і довели свою безпечність та ефективність. За його словами, вакцинуватися не можна лише людям, які мають алергію на препарати у складі вакцини та під час гострої фази будь-якого захворювання.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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