На Донбасі російські найманці поранили двох українських військових

На Донбасі російські найманці поранили двох українських військових

Військові перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 13 обстрілів, один військовий отримав поранення, ще один - бойові травми. Від початку доби, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС в суботу, 23 жовтня.

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Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

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Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка-2 російсько-окупаційні війська залучили станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, ще один отримав бойове травмування.

Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох - задовільний.

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