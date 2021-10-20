На Донбасі збільшилася кількість обстрілів: один боєць поранений

На Донбасі збільшилася кількість обстрілів: один боєць поранений

Окупанти обстріляли українські позиції біля Березового, Красногорівки, Золотого-4, Новолуганського, Троїцького, Причепилівки.

Сьогодні, 20 жовтня, на Донбасі бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, тричі використавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

Окупанти відкривали вогонь:

Біля Березового —зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки — з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 двічі — з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу і стрілецької зброї.

В районі Новолуганського двічі — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького — з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Причепилівки — зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.

Крім того, на Донеччині безпілотник бойовиків, ймовірно Орлан-10, перетнув лінію зіткнення.

Зазначимо, що упродовж минулої доби, 19 жовтня, окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.

Нагадаємо, що українська контррозвідка затримала на Донбасі бойовика "ЛНР", який розвідував українські позиції біля селища Золоте. Після цього розпочалася істерика з боку бойовиків "ЛНР" та погрози піти в наступ на Донбасі. Також з боку Москви відбувся безпрецедентний тиск на ОБСЄ.

У відповідь в окупованій Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ і замкнули їх в готелі.

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