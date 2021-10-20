На Донбассе увеличилось количество обстрелов: один боец ранен

На Донбассе увеличилось количество обстрелов: один боец ранен

Оккупанты обстреляли украинские позиции возле Березового, Красногоровки, Золотого-4, Новолуганского, Троицкого, Причепиловки.

Сегодня, 20 октября, на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, трижды использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты открывали огонь:

Возле Березового — из стрелкового оружия.

Вблизи Красногоровки — из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 дважды — из минометов калибра 120 мм, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского дважды — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого — из минометов калибра 82 мм.

В направлении Причепиловки — из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Кроме того, в Донецкой беспилотник боевиков, вероятно Орлан-10, пересек линию соприкосновения.

Отметим, что за прошедшие сутки, 19 октября, оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Напомним, что украинская контрразведка задержала на Донбассе боевика "ЛНР", который разведывал украинские позиции у поселка Золотое. После этого началась истерика со стороны боевиков "ЛНР" и угрозы уйти в наступление в Донбассе. Также со стороны Москвы состоялся беспрецедентное давление на ОБСЕ.

В ответ в оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.

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