До 40 покійних на день: в Одесі крематорій працює без перерв через спалах COVID-19

Через те, що в Україні є лише три крематорії, в Одесу везуть покійних з інших міст.
В Одесі через спалах коронавірусу крематорій працює без перерв. Щодня там кремують до 40 тіл покійних.
Про це розповів директор одеського крематорію Володимир Букач, пише "Думская".
За його словами, в Одесі щодня кремують 40 тіл померлих, робота закладу розписана на весь день.
"На прощання виділяється 20 хвилин. Різниця в тому, що одна група може попрощатись в залі, а інша - на вулиці. До спалаху коронавірусу люди могли вибрати час, коли вони хочуть попрощатись із рідним. Зараз весь день розписаний", - каже Володимир Букач.
Директор одеського крематорію додає, що зараз до них надходять заявки на кремацію із інших міст.
"Проблема в тому, що зараз в Україні є лише три крематорії. І до нас також везуть покійників з інших міст, але поки ми справляємось", - пояснює Володимир Букач.
Нагадаємо, лікар розповів, чи можна робити щеплення від коронавірусу різними вакцинами.
Читайте також:
- У Pfizer заявили про високу ефективність своєї COVID-вакцини для дітей від 5 років.
- У Білорусі скасували масковий режим, бо він не сподобався Лукашенку.
- Лікарка назвала симптом COVID-19, після якого потрібно негайно звертатись до медиків.