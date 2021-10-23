До 40 покійних на день: в Одесі крематорій працює без перерв через спалах COVID-19

До 40 покійних на день: в Одесі крематорій працює без перерв через спалах COVID-19

Через те, що в Україні є лише три крематорії, в Одесу везуть покійних з інших міст.

В Одесі через спалах коронавірусу крематорій працює без перерв. Щодня там кремують до 40 тіл покійних.

Про це розповів директор одеського крематорію Володимир Букач, пише "Думская".

За його словами, в Одесі щодня кремують 40 тіл померлих, робота закладу розписана на весь день.

"На прощання виділяється 20 хвилин. Різниця в тому, що одна група може попрощатись в залі, а інша - на вулиці. До спалаху коронавірусу люди могли вибрати час, коли вони хочуть попрощатись із рідним. Зараз весь день розписаний", - каже Володимир Букач.

Директор одеського крематорію додає, що зараз до них надходять заявки на кремацію із інших міст.

"Проблема в тому, що зараз в Україні є лише три крематорії. І до нас також везуть покійників з інших міст, але поки ми справляємось", - пояснює Володимир Букач.

Нагадаємо, лікар розповів, чи можна робити щеплення від коронавірусу різними вакцинами.

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