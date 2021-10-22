Лікар розповів, чи можна робити щеплення від коронавірусу різними вакцинами

Кожна вакцина безпечна і пройшла відповідні дослідження, говорять лікарі.

Зараз частина українців вже зробила щеплення проти коронавірусу, яких для повного ефекту і отримання паспорту вакцинації має бути два. Деякі громадяни мають одне щеплення і чекають на друге, щоб зробити його тією вакциною, якою щеплювалися першого разу. Інші почувалися недобре після першої дози, тож роздумують, чи не змінити виробника вакцини наступного разу.

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Чи можна міксувати вакцини, якщо, наприклад, після Moderna були сильно виражені реакції, чи можна під час ревакцинації через півроку вакцинуватися іншим препаратом, розповів лікар-реаніматолог ізраїльського медичного центру "Рамат Авів" Борис Бриль в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, на сьогоднішній день чітких доказових досліджень, що можна міксувати вакцини немає. Але те, що кожна вакцина безпечна і пройшла відповідні дослідження - це факт.

"Що таке побічні ефекти від вакцини? Температура, ламає і тощо — це не побічні ефекти. Не потрібно забувати, що це стандартний момент метаболізму і реакція на вироблення антитіл. Не буває вироблення чогось без виділення енергії, виділення енергії — це температура. Реакція та, яку ми бачимо у людини - це норма. Якщо у вас була така реакція на вакцину Moderna, це не означає, що наступного разу вона буде така ж. Moderna з усіх існуючих вакцин показала найкращий результат. На сьогоднішній день в США дозволена вакцинація половиною дози Moderna, тому що вона теж дає досить хороший ефект", - розповів Борис Бриль.

Він додав, що різні вакцини дають різну кількість антитіл.

"У нас немає даних, щоб побачити, чи треба ревакцинуватися, чи ні. Ніхто не знає який рівень антитіл нейтралізуючий. Можна вколоти в одну руку Pfizer, в іншу — Moderna, а в живіт AstroZeneca, і нічого людині не буде", - говорить Борис Бриль.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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