Премьеры февраля на телеканале ПЛЮСПЛЮС

Мультсериалы "Джейк и пираты Нетландии", "Соник Бум" и мультфильмы "В поисках Немо", "Мыслями наизнанку", "Король Лев", "Вперед и вверх" и "Волл-и".

В феврале на телеканале "ПЛЮСПЛЮС" стартуют сразу две мультсериальные премьеры – "Джейк и пираты Нетландии" и "Соник Бум". Кроме того, ПЛЮСПЛЮС продолжает радовать зрителей великими историями, среди которых легенды мультипликации от студий Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures – "В поисках Немо", "Мыслями наизнанку", "Король Лев", "Вперед и вверх" и "Уолл-и".

Мультсериал "Джейк и пираты Нетландии" рассказывает о приключениях трех юных пиратов: Капитана Джека, Иззи и Кабби, а также попугая Скулли. Друзья постоянно решают пиратские вопросы и получают вознаграждение в золотых дублонах. Однако коварный Капитан Крук намерен угнать их накопленные монеты вместе с другими сокровищами. Смотрите историю о том, как пираты постараются вернуть свои честно заработанные деньги, с 31 января в 20:30 ежедневно на телеканале ПЛЮСПЛЮС.

"Соник Бум" – анимационный сериал о еже Сонике. Острый на язык, храбрый и неуловимый, он ныряет в телеэкраны зрителей, где всех ждет водоворот приключений в противостоянии с его давним врагом Доктором Эггманом. Среди главных талантов Соника – быстрота и ловкость, крутые навыки борьбы и, самое главное, умение собирать возле себя лучших соратников. Не обошлось и без красавицы-ежихи Эми, которая любит компанию Соника за постоянный драйв и риск. Смотрите "Соник Бум" каждый день на ПЛЮСПЛЮС с 31 января в 21:30.

Что касается легендарных и любимых мультфильмов из рубрики больших историй на ПЛЮСПЛЮС – смотрите премьеры каждое воскресенье в 19:30 и повторы каждую субботу в 17:30. Так, "В поисках Немо" смотрите 5 февраля, "Мыслями наизнанку" – 6 и 12 февраля, легендарный мультфильм "Король Лев" – 13 и 19 февраля, "Вперед и вверх" телеканал покажет 20 и 26 февраля, а завершится месяц научно-фантастической анимацией "Волл-и" 27 февраля.

Смотрите любимые мультсериалы и мультфильмы на телеканале ПЛЮСПЛЮС. Подписывайтесь на страницы телеканала в социальных сетях instagram и facebook, чтобы следить за анонсами и новостями ПЛЮСПЛЮС, а также за событиями в мире анимации.