Прем’єри лютого на телеканалі ПЛЮСПЛЮС

Мультсеріали "Джейк та пірати Нетландії", "Сонік Бум" та мультфільми "У пошуках Немо", "Думками навиворіт", "Король Лев", "Вперед і вгору" та "Волл-і".

У лютому на телеканалі ПЛЮСПЛЮС стартують одразу дві мультсеріальні прем’єри – "Джейк та пірати Нетландії" і "Сонік Бум". Окрім цього, ПЛЮСПЛЮС продовжує тішити глядачів великими історіями, серед яких легенди мультиплікації від студій Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures – "У пошуках Немо", "Думками навиворіт", "Король Лев", "Вперед і вгору" та "Волл-і".

Мультсеріал "Джейк та пірати Нетландії" розповідає про пригоди трьох юних піратів: Капітана Джека, Іззі та Каббі, а також папуги Скуллі. Друзі постійно вирішують піратські питання та отримують винагороду в золотих дублонах. Проте підступний Капітан Крук має наміри викрасти їхні накопичені монети разом з іншими скарбами. Дивіться історію про те, як пірати намагатимуться повернути свої чесно зароблені гроші, від 31 січня о 20:30 щодня на телеканалі ПЛЮСПЛЮС.

"Сонік Бум" – анімаційний серіал про їжака Соніка. Гострий на язик, хоробрий та невловимий, він пірнає у телеекрани глядачів, де на всіх чекає вир пригод у протистоянні його давньому ворогові Доктору Еггману. Серед головних талантів Соніка – швидкість та спритність, круті навички боротьби та, чи не найголовніше, вміння збирати біля себе найкращих соратників. Не обійшлося й без красуні-їжачихи Емі, яка любить компанію Соніка за постійний драйв та ризик. Дивіться "Сонік Бум" щодня на ПЛЮСПЛЮС від 31 січня о 21:30.

Що ж до легендарних та улюблених багатьма мультфільмів із рубрики великих історій на ПЛЮСПЛЮС – дивіться прем’єри щонеділі о 19:30 та повтори щосуботи о 17:30. Так, "У пошуках Немо" дивіться 5 лютого, "Думками навиворіт" – 6 та 12 лютого, легендарний мультфільм "Король Лев" – 13 та 19 лютого, "Вперед і вгору" телеканал покаже 20 та 26 лютого, а завершиться місяць науково-фантастичною анімацією "Волл-і" 27 лютого.

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