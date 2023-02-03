Президент Евросовета прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите Украина-ЕС.

"Вернулся в Киев на саммит ЕС-Украина с участием главы Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен, президента Украины Владимира Зеленского и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Наша решимость не будет ослабевать. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего пути в ЕС", — написал он в Twitter.

Накануне в столицу Украины уже прибыли 15 еврокомиссаров в составе коллегии Еврокомиссии, которую возглавляет президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в пятницу, 3 февраля, Киев принимает саммит Украина-ЕС. Первая за два года встреча украинского и европейского руководства пройдет в военных условиях.

Саммит "Украина-ЕС": какие важные шаги обсудят на первой встрече?

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