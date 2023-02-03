Президент Євроради прибув до Києва на саміт Україна-ЄС

Шарль Мішель буде присутнім на саміті Україна-ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що прибув до Києва, щоб взяти участь у саміті Україна-ЄС.

"Повернувся до Києва на саміт ЄС-Україна за участю голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента України Володимира Зеленського і голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля. Наша рішучість не слабшатиме. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашого шляху до ЄС", – написав він у Twitter.

Напередодні до столиці України вже прибули 15 єврокомісарів у складі колегії Єврокомісії, яку очолює президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у п’ятницю, 3 лютого, Київ приймає саміт Україна-ЄС. Перша за два роки зустріч українського та європейського керівництв відбуватиметься у воєнних умовах.

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