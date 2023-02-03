В ВСУ рассказали, как военные готовятся встречать врага с севера

Охрана и оборона государственных объектов критической инфраструктуры в Северной операционной зоне ужесточена.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, для отражения возможного проникновения на территорию Украины вооруженных военных групп врага на основных маршрутах обустроены огневые опорные пункты. Организовано также взаимодействие с подразделениями всех сил обороны относительно порядка оповещения в случае выявления диверсионно-разведывательных групп противника.

"Ежедневно на участках ответственности выставляются усиленные пограничные наряды, осуществляется мониторинг прилегающей территории с использованием беспилотной авиации. Ведется постоянное наблюдение за воздушной ситуацией всеми средствами противовоздушной обороны", – отметил Наев.

Напомним, в Госпогранслужбе Украины сообщали, что ударной группировки, которая бы на сегодняшний день была готова зайти на территорию Украины с территории Беларуси, пока нет. Впрочем, необходимо быть бдительными и понимать, что враг не оставил намерений захватить Украину.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает возобновление наступления сил, расположенных на севере Украины, в Беларуси маловероятным.

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