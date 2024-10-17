Продавал на рынке: в Киеве задержали наркодилера с "товаром"

В Киеве будут судить 63-летнего наркобизнесмена, продававшего психотропы и прекурсоры на одном из столичных рынков.

Об этом сообщили в полиции региона.

По данным правоохранителей, мужчина хранил в квартире и в торговом контейнере на рынке более 3000 таблеток, содержащих психотроп МДМА, а также более 6 килограммов сильнодействующих лекарственных средств, обращение которых ограничено.

Установлено, что запрещенный товар киевлянин сбывал среди своих знакомых, как из дома, так и на рынке.

Теперь нарколидку грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Мукачевском районе Закарпатья разоблачили группировку наркоторговцев и наркодилеров, которые поставляли амфетамин почти по всей Украине.

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