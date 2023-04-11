Прогноз погоды на 12 апреля: в Украине дождь и прохладно

В среду, 12 апреля, в Украине будет дождь. В большинстве регионов температура воздуха будет "плюсовой". Впрочем, в Карпатах ночью опустится до 0.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В регионах облачно с прояснениями. По данным синоптиков, временами дожди (в большинстве западных областей ночью без существенных осадков). На юге страны ночью и утром местами туман. Ветер восточный — 7-12 м/с.

В большинстве регионов ночью прогнозируют +5-10°, но на западе показатели будут немного меньше — 2-7° тепла. Днем воздух прогреется до +8-13°. В Закарпатье синоптики обещают до +16°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 12 апреля будет облачно с прояснениями, временами дождь. Скорость восточного ветра – 7-12.

Ночью в области прогнозируют 5-10° тепла, а днем – 8-13°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, а днем +10-12 градусов.

Прогноз погоды в Карпатах.

В Карпатах ночью синоптики прогнозируют около 0°. Днем столбики термометров поднимутся до 2-7° тепла.

В связи с оттепелью значительная снеголавинная опасность удерживается на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Туристов просят воздержаться от походов в горы.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что 10-16 апреля в Украине будет неустойчивый характер погоды. В первой половине недели будут дожди в большинстве областей Украины, но ближе к выходным осадкам станет гораздо меньше. Температура воздуха в пятницу будет теплой, но уже на выходные состоится похолодание.

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