Прогноз погоди на 12 квітня: в Україні дощитиме та буде прохолодно

У середу, 12 квітня, в Україні дощитиме. У більшості регіонів температура повітря буде "плюсовою". Втім у Карпатах вночі опуститься до 0.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У регіонах буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, часом дощі (у більшості західних областей вночі без істотних опадів). На півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер східний - 7-12 м/с.

У більшості регіонів вночі прогнозують +5-10°, але на заході показники будуть трохи меншими - 2-7° тепла. Вдень повітря прогріється до +8-13°. На Закарпатті синоптики обіцяють до +16°.

Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

У регіоні 12 квітня буде хмарно з проясненнями, часом дощитиме. Швидкість східного вітру - 7-12.

Вночі в області прогнозують 5-10° тепла, а вдень - 8-13°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла, а вдень +10-12°.

Прогноз погоди в Карпатах

У Карпатах вночі синоптики прогнозують близько 0°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 2-7° тепла.

У зв'язку з відлигою значна сніголавинна небезпека утримується на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей. Туристів просять утриматися від походів в гори.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що протягом 10-16 квітня в Україні буде нестійкий характер погоди. У першій половині тижня будуть дощі у більшості областей України, але ближче до вихідних опадів стане значно менше. Температура повітря до п'ятниці буде теплою, але вже на вихідні відбудеться похолодання.

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