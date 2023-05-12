Прогноз погоды на 13 мая: в Украине будет тепло, местами — до +23°

Будет без осадков, лишь местами возможны кратковременные дожди.

Почти по всей Украине в субботу 13 мая осадков не будет. Днем местами температура воздуха повысится до 23 градусов тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В субботу в регионах Украины переменная облачность. Дожди синоптики не прогнозируют. Впрочем, небольшие осадки возможны днем в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет составлять 6-11° тепла. На побережье морей температура повысится до +9-14°С.

В большинстве областей днем воздух прогреется до +18-23°. В Закарпатье и Прикарпатье синоптики обещают до +19°. На высокогорье Карпат ночью будет от 0 до +5° тепла, а днем – 6-11°.

Погода в Украине 13 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области

В регионе в субботу переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области прогнозируют 6-11° тепла, а днем – 18-23° выше нуля. В Киеве ночью температура воздуха будет +9-11°, а днем столбики термометров поднимутся до +20-22°.

Погода в мае

По данным "Укргидрометцентра", в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, местами в горных районах и Сумской области 7-10° мороза, на побережье морей 0-3° тепла. Абсолютный максимум – 30-37°, в Одесской, Луганщине и в Крыму до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма 26-29°.

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