Прогноз погоды в Украине на 18 апреля: где будет +20, а где будет дождь

Погода в Украине 18 апреля ожидается без особых изменений, в частности, температура воздуха будет от +12 до +20 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Новая неделя после Пасхи начинается стабильно – особых изменений в погоде не видно", – отметила она.

Так, 18 апреля в Украине ожидается умеренная температура воздуха. Дневная температура составит +12+15 градусов, на западе местами будет +9+12 градусов. А теплее всего будет на юге, где столбики термометров подпрыгнут до +17+20 градусов.

Наиболее вероятно, что дождь будет на западе и юго-западе Украины. В то же время на остальной территории страны ожидается влажная, облачная, однако без существенных осадков погода.

Что касается погоды в Киеве, там серьезные осадки во вторник маловероятны. Дневная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +13+14 градусов.

"Поминальное воскресенье будет в Украине свежим, ночью и утром холодно, днем умеренно тепло. Периодические дожди остаются", — предупредила синоптик.

Диденко также прокомментировала ситуацию с весенним паводком, сказав, что она остается сложной, вода прибывает. Синоптик посоветовала внимательно следить за сообщениями Укргидрометцентра и ГСЧС.

Напомним, из-за страшного паводка подтоплены пять регионов Украины. Из-за разливов рек Днепр, Десна, Сейм, Припять и Западный Буг пострадали жители Волыни, Киевщины, Ровенщины, Черкасщины и Черниговщины.

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