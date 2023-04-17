Прогноз погоди в Україні на 18 квітня: де буде +20, а де дощитиме

Погода в Україні 18 квітня очікується без особливих змін, зокрема температура повітря становитиме від +12 до +20 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно – особливих змін у погоді не видно", – зазначила вона.

Так, 18 квітня в Україні очікується помірна температура повітря. Денна температура становитиме +12+15градусів, на заході місцями буде +9+12 градусів. А найтепліше буде на півдні, де стовпчики термометрів підстрибнуть до +17+20 градусів.

Найбільш ймовірно, що дощитиме на заході та південному заході України. Водночас на решті території країни очікується волога, хмарна, проте без істотних опадів погода.

Щодо погоди у Києві, то там серйозні опади у вівторок малоймовірні. Денна температура повітря у столиці коливатиметься в межах +13+14 градусів.

"Провідна неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло. Періодичні дощі залишаються", – попередила синоптикиня.

Діденко також прокоментувала ситуацію з весняним паводком, сказавши, що вона залишається складнуватою, вода прибуває. Синоптикиня порадила уважно стежити за повідомленнями Укргідрометцентру та ДСНС.

Нагадаємо, через страшний паводок підтоплено п’ять регіонів України. Через розливи річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять та Західний Буг постраждали жителі Волині, Київщини, Рівненщини, Черкащини та Чернігівщини.

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