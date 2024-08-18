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Противника отвергли возле Отрубы — Deep State

Противника отвергли возле Отрубы — Deep State

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Стало известно, какая ситуация происходит на фронте.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Враг оккупировал Николаевку, а также продвинулся возле Водяного, Новожеланного и Желанного.

Противника отбросили возле Отрубы.

Напомним, эксперт озвучил, в какие еще области РФ могут войти ВСУ.

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