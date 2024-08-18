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Противника відкинули біля Отруби - Deep State

Противника відкинули біля Отруби - Deep State

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стало відомо, яка ситуація відбувається на фронті.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного.

Противника відкинули біля Отруби.

Нагадаємо, експерт озвучив, на які ще області РФ можуть увійти ЗСУ.

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