Противника відкинули біля Отруби - Deep State

Стало відомо, яка ситуація відбувається на фронті.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного.
Противника відкинули біля Отруби.
Нагадаємо, експерт озвучив, на які ще області РФ можуть увійти ЗСУ.
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