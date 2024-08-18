У Сумах пролунав вибух: що сталося

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 18 серпня 2024 року у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це заявили очевидці та моніторингові канали.
Пізніше представники місцевої влади пояснили, що вибухи, які пролунали - робота ППО.
"Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у дописі Сумської ОВА у Телеграмі.
Зараз Повітряні Сили ЗСУ попереджують про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
Нагадаємо, Росія обстріляла Краматорськ пʼятьма ракетами РСЗВ "Смерч".
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