У Сумах пролунав вибух: що сталося

У ніч проти 18 серпня 2024 року у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це заявили очевидці та моніторингові канали.

Пізніше представники місцевої влади пояснили, що вибухи, які пролунали - робота ППО.

"Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у дописі Сумської ОВА у Телеграмі.

Зараз Повітряні Сили ЗСУ попереджують про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.

Нагадаємо, Росія обстріляла Краматорськ пʼятьма ракетами РСЗВ "Смерч".

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