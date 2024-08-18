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У Сумах пролунав вибух: що сталося

У Сумах пролунав вибух: що сталося

Ілюстрація. ППО працює / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 18 серпня 2024 року у Сумах пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це заявили очевидці та моніторингові канали. 

Пізніше представники місцевої влади пояснили, що вибухи, які пролунали - робота ППО.

"Потужні вибухи, які нещодавно чули жителі обласного центру – це робота наших підрозділів протиповітряної оборони", - йдеться у дописі Сумської ОВА у Телеграмі.

Зараз Повітряні Сили ЗСУ попереджують про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину. 

Нагадаємо, Росія обстріляла Краматорськ пʼятьма ракетами РСЗВ "Смерч".

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