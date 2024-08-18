В Сумах раздался взрыв: что произошло

В ночь на 18 августа 2024 года в Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом заявили очевидцы и мониторинговые каналы.

Позже представители местных властей объяснили, что прогремевшие взрывы — работа ПВО.

"Мощные взрывы, которые недавно слышали жители областного центра, — это работа наших подразделений противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Сумской ОВА в Телеграмме.

Сейчас Воздушные Силы ВСУ предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область.

Напомним, Россия обстреляла Краматорск пятью ракетами РСЗО "Смерч".

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