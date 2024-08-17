РФ снова подняла бомбардировщики Ту-95: когда могут быть пуски ракет

Если вылет боевой, то ракеты Х-101 в воздушном пространстве Украины ожидаются примерно в 3:50.
В России с авиабазы "Оленья" взлетела группа стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы. Воздушные силы пока информацию не комментируют.
Если это боевой вылет, то вхождение бортов в Саратовскую, Волгоградскую области и Каспийский регион ожидается расчетно с 02:50 по 03:50.
Соответственно, запуск ракет Х-101/55 и их возможное вхождение в воздушное пространство Украины вероятно начиная 03:50.
По состоянию на 23:20, по информации мониторинговых каналов, в воздухе 2 борта Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
Ранее сообщалось, что враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.
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