Весь Ливан остался без электричества: блекаут может продолжаться до сентября – причина

Ливан полностью остался без электричества после отключения последнего энергоблока крупнейшей электростанции из-за нехватки топлива.

Об этом сообщают местные издания LBC и This is Beirut.

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Отключение коснется в том числе и жизненно важных объектов, таких как аэропорт, морской порт, водяные насосы и канализационные системы.

Госпредприятие Électricité du Liban обещает возобновить работу всех вышедших из строя электростанций пропорционально количеству топлива, которое поступит в его распоряжение, и после этого постепенно возобновлять подачу электроэнергии.

Отмечается, что в настоящее время Ливан находится в полной темноте. Электростанции будут оставаться бездейственными, пока соответствующие органы власти не решат вопрос поставки дизельного топлива EDL из-за иракского соглашения об обмене или из других источников.

Временный исполняющий обязанности министра энергетики Валид Фаяд уверен, что работает над поиском решений. Однако поставка первой партии дизельного топлива ожидается не раньше первой недели сентября. По словам министра, текущие политические споры в правительстве мешают разрешению проблемы.

"Что касается обязательств Ирака по поставкам топлива, он подтвердил, что они остаются в силе, но бездействие парламента Ливана приостановило поставки", – пишет This is Beirut.

Заметим, что производство электроэнергии в Ливане полностью зависит от двух электростанций – Дейра Аммара и Захрани. В стране еще две электростанции – Джие и Зоук – но они на ремонте.

Ливан по межправительственному соглашению получал топливо из Ирака. Однако из-за высокого содержания серы иракское топливо нельзя использовать непосредственно на ливанских электростанциях. Ливан затем обменивал иракский дизель на топливо от других поставщиков.

Напомним, что Ливан полностью остался без электричества не в первый раз. После 2019 года подача электричества в городах страны сократилась до 2-8 часов в сутки вместо прежних 12-18. При истощении запасов топлива Ливан оставался обесточенным в течение нескольких недель.

Напомним, что из Ливана эвакуировали украинцев из-за угрозы войны на Ближнем Востоке.

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