Рада в четверг может собраться на внеочередное заседание

Разумков не уточнил, какие вопросы на нем предполагается рассмотреть.

В четверг, 7 октября, Верховная Рада Украины может собраться на внеочередное заседание.

Как 4 октября сообщил председатель ВРУ Дмитрий Разумков на заседании парламента, с соответствующей инициативой выступили 153 народных депутата.

"Сегодня 153 народных депутата обратились с предложением о внеочередном заседании. Оно планируется на четверг на 16.00", — отметил Разумков. При этом он не уточнил, какие вопросы предполагается рассмотреть на этом заседании.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев ТСН сообщил, что на этой неделе фракция "Слуга народа" хотела бы поставить на голосование вопрос об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Мы бы хотели, чтобы это было на этой неделе, но есть регламент. Мы действительно будем идти по букве регламента, не будем его нарушать, поэтому проводим консультации, когда оно будет в повестке дня, но, безусловно, мы медлить не будем с ним", — заявил Гетманцев.

Однако, стоит отметить — для того, чтобы голосовать за отставку председателя парламента, он за два дня до голосования должен представить свой отчет о работе, то есть, если внеочередное заседание в четверг должно быть посвящено именно этому — Разумков не позднее вторника, 5 октября, должен отчитаться перед нардепами за свою деятельность.

Напомним, 30 сентября Дмитрий Разумков в Facebook сообщил, что фракция "Слуга народа" инициировала его отставку с должности председателя Верховной Рады. Позже в "Слуге народа" заявили, что соответствующее обращение Давида Арахамия о подписные листы об отставке Разумкова — его личная инициатива. Во время заседания в Трускавце "Слуги народа" собрали уже более 150 необходимых подписей для запуска процесса отставки председателя парламента.

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