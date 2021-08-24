"Ради Украины до конца": бойцы ООС поздравили с Днем Независимости

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины.
Украинские военные, которые защищают мир и процветание Украины, поздравили с годовщиной Независимости.
Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия INFORM.
"Поздравляем украинцев. Крепости, силы и патриотизма. Стоим за свою страну, поддерживаем ее независимость и суверенитет!", — отмечают бойцы ООС.
Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.