"Ради Украины до конца": бойцы ООС поздравили с Днем Независимости

"Ради Украины до конца": бойцы ООС поздравили с Днем Независимости

24 августа 1991 Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины.

Украинские военные, которые защищают мир и процветание Украины, поздравили с годовщиной Независимости.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины Армия INFORM.

"Поздравляем украинцев. Крепости, силы и патриотизма. Стоим за свою страну, поддерживаем ее независимость и суверенитет!", — отмечают бойцы ООС.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началась в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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