Решил измерить глубину: в Винницкой области мальчик застрял в норе (видео)

Решил измерить глубину: в Винницкой области мальчик застрял в норе (видео)

Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопала собака, а в результате застрял.

В Винницкой области мальчик, играя во дворе дома, стал жертвой собственного любопытства. Он решил измерить глубину собачьей норы, а в результате застрял.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Вчера вечером, 5 августа, играя во дворе, мальчик решил "измерить" глубину норы, которую вырыл его собака. Он залез в нее и застрял.

Ноги мальчика были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно освобождать его, поэтому вызвали спасателей.

Те приехали, сделали подкоп и освободили мальчика из "ловушки". К счастью, ребенок не травмировался.

После освобождения юный экспериментатор по-взрослому пожал руки своим спасителям.

В Винницкой области мальчик застрял в норе

Напомним, что на курортах Запорожской области за сутки из воды спасали 4 человека. Они заплыли на плавсредствах далеко от берега, а без вернуться не смогли.

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