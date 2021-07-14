Родители нашли только одежду: в Хмельницкой области утонул 12-летний мальчик

Родители нашли только одежду: в Хмельницкой области утонул 12-летний мальчик

Тело парня в пруду нашли спасатели.

В с. Орихивка Староконстантиновской территориальной общины Хмельницкой области 13 июля в 22:00 погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС в Хмельницкой области.

По данным спасателей, 12-летний подросток отдыхал на местном пруду. Когда ребенок пропал, родители бросились его искать. Однако они нашли только одежду мальчика на берегу пруда. Тогда они вызвали спасателей.

По данным издания podillyanews.com, тело 12-летнего парня через полчаса нашли в пруду.

Хмельницкие спасатели отметили, что с начала недели — это уже третья смерть ребенка от купания на водоемах. Сейчас сотрудники ГСЧС в Хмельницкой области обходят места отдыха и объясняют людям правила купания.

Напомним, в Хмельницкой области утонул 6-летний мальчик.

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