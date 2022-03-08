Россияне снова атаковали Сумы: какая ситуация в регионе

Россияне снова атаковали Сумы: какая ситуация в регионе

Глава ОВА рассказал о ситуации в разных районах Сумщины.

7 марта после 23 часов на Сумы и Сумский район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.

Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди.

По информации главы ОВА, есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. Спасатели работают на местах.

Днем 7 марта в Сумской области бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Как сообщил Живицкий, четверо молодых парней погибли.

Также он рассказал о ситуации в других районах Сумской области.

Ахтырка

Сложнее всего сейчас — в Ахтырке. Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и атакована снова ТЭЦ. Информация обновляется, работают все аварийные спецслужбы.

Тростянец

Тростянец – единственный город Сумской области, временно оккупированный российскими войсками.

"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой громады. Юрий Бова заверил, что все заместители находятся на своих местах и работают. Также глава общества заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", — отметил Живицкий.

Роменщина

Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям. Однако врагу так просто с рук это не сходит. Украинские защитники продолжают уничтожать колонны техники россиян.

Конотоп

Конотоп несмотря на все фейки остается украинским. В центре развевается украинское знамя, оккупантов в городе нет, сообщает городской голова Артем Семенихин.

Шостка

На территории Шосткинского общества нет вражеских блок-постов и российских войск. Заблокированы основные транспортные магистрали по северу и югу этого района.

Кроме того, ВСУ уничтожили еще одну колонну российской вражеской техники под Сумами.

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