Россияне снова атаковали Сумы: какая ситуация в регионе

Глава ОВА рассказал о ситуации в разных районах Сумщины.
7 марта после 23 часов на Сумы и Сумский район российские вражеские самолеты сбросили авиабомбы.
Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Попадание в жилые кварталы города Сумы уничтожило и повредило дома, пострадали люди.
По информации главы ОВА, есть погибшие и травмированные. Среди пострадавших – дети. Спасатели работают на местах.
Днем 7 марта в Сумской области бойцы терробороны приняли неравный бой с врагом. Как сообщил Живицкий, четверо молодых парней погибли.
Также он рассказал о ситуации в других районах Сумской области.
Ахтырка
Сложнее всего сейчас — в Ахтырке. Вражеская артиллерия разбомбила Ахтырку вечером 7 марта. Разбиты жилые кварталы и атакована снова ТЭЦ. Информация обновляется, работают все аварийные спецслужбы.
Тростянец
Тростянец – единственный город Сумской области, временно оккупированный российскими войсками.
"Сегодня состоялся жесткий разговор с главой громады. Юрий Бова заверил, что все заместители находятся на своих местах и работают. Также глава общества заверил, что обеспечивает жизнедеятельность города", — отметил Живицкий.
Роменщина
Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям. Однако врагу так просто с рук это не сходит. Украинские защитники продолжают уничтожать колонны техники россиян.
Конотоп
Конотоп несмотря на все фейки остается украинским. В центре развевается украинское знамя, оккупантов в городе нет, сообщает городской голова Артем Семенихин.
Шостка
На территории Шосткинского общества нет вражеских блок-постов и российских войск. Заблокированы основные транспортные магистрали по северу и югу этого района.
Кроме того, ВСУ уничтожили еще одну колонну российской вражеской техники под Сумами.
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