Россияне устроили беспокойную ночь: по Украине кружат беспилотники

Реагируйте на звуки сирены.
В течение ночи против 17 августа 2024 вражеские беспилотники двигались в воздушном пространстве Украины.
Об этом заявили в воздушных силах ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Движение ударных БпЛА:
- БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс западный.
- БПЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.
- БПЛА в южной части Харьковщины, курс северный.
- БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.
- БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.
- БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный.
Согласно движению беспилотников, была объявлена воздушная тревога в регионах.
Напомню, что раньше на Киевщине раздались звуки сил ПВО.
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