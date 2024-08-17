Россияне устроили беспокойную ночь: по Украине кружат беспилотники

В течение ночи против 17 августа 2024 вражеские беспилотники двигались в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявили в воздушных силах ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Движение ударных БпЛА:

БПЛА на границе Киевской и Черниговской областей, курс западный.

БПЛА на границе Полтавской и Киевской областей, курс западный.

БПЛА в южной части Харьковщины, курс северный.

БПЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину.

БПЛА в восточной части Киевщины, курс западный.

БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северный.

Согласно движению беспилотников, была объявлена воздушная тревога в регионах.

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Напомню, что раньше на Киевщине раздались звуки сил ПВО.

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