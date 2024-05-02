С оккупированной Херсонщины вернули еще одну семью

В настоящее время семья находится в безопасности.

С временно оккупированного левобережья Херсонской области удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще одну семью.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Волонтеры помогли эвакуироваться из временного оккупированной громады Херсонщины 16-летнему юноше и его семье. Сейчас они — в безопасности, о них беспокоятся врачи и психологи, которые помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте", — написал он.

Напомним, 1 мая стало известно, что удалось вернуть троих детей с левого берега Херсонщины. Одна из детей — 11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала попасть в российский приют.

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