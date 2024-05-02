З окупованої Херсонщини повернули ще одну родину

Наразі родина перебуває у безпеці.
З тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще одну родину.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині. Наразі вони - у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці", - написав він.
Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що вдалося повернути трьох дітей з лівого берега Херсонщини. Одна з дітей — 11-річна дівчинка, яка залишилась без нагляду дорослих і ризикувала потрапити до російського сиротинця.
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