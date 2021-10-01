С сегодняшнего дня больничные листы переходят в онлайн

В правительстве убеждены, это поможет побороть коррупцию.

Больничные листы переходят в онлайн. Новые правила в Украине начинают действовать уже сегодня — 1 октября.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 1 октября.

Чтобы открыть больничный, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически онлайн. В правительстве убеждены, это поможет побороть коррупцию. До этого в Интернете за несколько сотен гривен можно было приобрести поддельные больничные. Сейчас же в электронной системе можно будет проверить — сколько больничных листов выписал врач и кому. Чиновники подсчитали — таким образом государство будет экономить до 4 миллиардов гривен в год.

Напомним, что электронные больничные в тестовом режиме запустили еще в начале лета. Полностью отказаться от бумажных справок планировали с 1 сентября. Но не все медучреждения успели к этому подготовиться. Поэтому дату перехода в онлайн отложили еще на месяц.

Новости Украины: больничные листы переходят в онлайн

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