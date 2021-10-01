Від сьогодні лікарняні листи переходять в онлайн

В уряді переконані, це допоможе побороти корупцію.
Лікарняні листи переходять в онлайн. Нові правила в Україні починають діяти вже сьогодні - 1 жовтня.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 жовтня.
Щоб відкрити лікарняний, пацієнт обов'язково мусить відвідати сімейного лікаря, а от закрити його можна буде автоматично онлайн. В уряді переконані, це допоможе побороти корупцію. До цього в Інтернеті за кілька сотень гривень можна було придбати підроблені лікарняні. Нині ж в електронній системі можна буде перевірити - скільки листів непрацездатності виписав лікар і кому. Чиновники підрахували - таким чином держава заощаджуватиме до 4 мільярдів гривень на рік.
Нагадаємо, що електронні лікарняні в тестовому режимі запустили ще на початку літа. Повністю відмовитися від паперових довідок планували від 1 вересня. Але не всі медзаклади встигли до цього підготуватися. Тому дату переходу в онлайн відтермінували ще на місяць.