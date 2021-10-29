Штамм "Дельта" у детей: врач назвала симптомы коронавируса в малышей

Врач дала советы, что делать, когда ребенок заболел.

Симптомы коронавируса у детей, инфицированных штаммом "Дельта", очень похожи на ОРВИ. Медики подозревают COVID-19 у детей даже тогда, когда их анализы нормальные, но в то же время состояние ребенка тяжелое.

Об этом в эфире Апострофы TV рассказала врач-педиатр Лидия Бабич.

По ее словам, о COVID-19 у детей могут свидетельствовать такие респираторные симптомы: насморк, кашель, высокая температура в течение нескольких дней, которая хорошо поддается сбиванию, но в то же время ребенку плохо. В таком случае, говорит врач, нужно сдать анализ крови и убедиться, что у ребенка нет еще и бактериальной инфекции.

Также необходимо сделать экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест.

"Ребенок может перенести болезнь легко, но заразить других людей, которые могут относиться к группе риска и тяжело переносить болезнь или даже умереть", — объяснила врач.

Лидия Бабич отмечает, что дети тоже попадают в группу риска и "нельзя говорить, что коронавирусом дети не болеют или болеют легко".

Напомним, в Кировоградской области у 3-недельного младенца обнаружили коронавирус.

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