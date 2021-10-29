Штам "Дельта" у дітей: лікарка назвала симптоми коронавірусу в малюків

Лікарка дала поради, що робити, коли дитина занедужала.

Симптоми коронавірусу у дітей, які інфіковані штамом "Дельта", дуже схожі на ГРВІ. Медики підозрюють COVID-19 у дітей навіть тоді, коли їхні аналізи нормальні, але водночас стан дитини важкий.

Про це в ефірі Апострофі TV розповіла лікарка-педіатриня Лідія Бабич.

За її словами, про COVID-19 у дітей можуть свідчити такі респіраторні симптоми: нежить, кашель, висока температура впродовж кількох днів, яка добре піддається збиванню, але водночас дитині зле. У такому випадку, каже лікарка, потрібно здати аналіз крові і переконатися, що у дитини немає ще й бактеріальної інфекції.

Також необхідно зробити експрес-тест на антиген або ПЛР-тест.

"Дитина може перенести хворобу легко, але заразити інших людей, які можуть відноситися до групи ризику і важко переносити хворобу або навіть померти", - зазначила лікарка.

Лідія Бабич наголошує, що діти теж потрапляють до групи ризику і "не можна казати, що на коронавірус діти не хворіють або хворіють легко".

Нагадаємо, у Кіровоградській області в 3-тижневого немовляти виявили коронавірус.

Наслідки недуги: коронавірус у дітей може спровокувати іншу хворобу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання