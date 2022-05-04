Синоптики обещают облачность и заморозки: прогноз погоды на 5-6 мая

Кое-где ожидают снижения температуры на поверхности почвы до 0-5°С мороза.

В четверг и пятницу, 5-6 мая, в некоторых регионах Украины немного посвежеет, а в восточных областях на поверхности почвы даже будут заморозки.

Завтра и послезавтра в стране будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3° (И уровень опасности, желтый).

Погода на завтра

4-6 мая в Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, большинстве районов Кировоградской, Одесской, 6 мая и Житомирской, Киевской и Николаевской областей — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве

Весь день в Киеве был пасмурным — облака вместо солнца с утра до самого вечера. Но обойдется без осадков.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода ранним летом ожидать не стоит, пишет " УНИАН ".

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