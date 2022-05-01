Погода в Украине: какой будет первая неделя месяца, 2-8 мая

Погода в Украине: какой будет первая неделя месяца, 2-8 мая

Первая неделя последнего месяца этой весны, 2-8 мая, будет теплой, однако дождливой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 мая в стране будет без существенных осадков, лишь в западных областях ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7°, на побережье морей до 9° тепла, в восточных и северных областях на поверхности грунта заморозки 0-3°, днем 13-18° тепла, в Закарпатье до 20°.

3 мая в северных, днем и западных и центральных областях, 4 мая в центральных, днем и в восточных и южных областях будут идти небольшие дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-10° тепла, днем 14-21°, 4 мая в западных и северных областях 12-17°.

5-7 мая в западной части, 7 мая и в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла, днем 11-16°, 5 мая в южной и восточной части ночью 4-10°, днем 15-21°. На выходных, 7-8 мая, в Украине также будут кратковременные дожди. Температура ночью 5-11° тепла, днем 13-19°, в южной части 15-21°.

В Киеве 2 мая будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°. 3 мая в столице ожидается небольшой дождь, 4 мая без осадков. Температура ночью 8-10° тепла, днем 3 мая 17-19°, 4 мая 15-17°. 5-6 мая в Киеве также будет сухо, а на выходных, 7-8 мая, возможны дожди.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего приход раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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