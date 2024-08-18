Ситуация на ЗАЭС ухудшается — МАГАТЭ

МАГАТЭ на ЗАЭС рассказали о дроне, который якобы сдетонировал на дороге вблизи ЗАЭС.

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшается после удара ударившего по дороге вокруг территории АЭС беспилотника.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, говорится на сайте МАГАТЭ.

"Снова мы видим эскалацию угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальному воздержанию со всех сторон и к строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты", — сказал генеральный директор Гросси.

Ранее команда Миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Запорожье была проинформирована ЗАЭС, что взрывчатка, перевозимая беспилотником, сдетонировала неподалеку от охранной зоны станции. Место столкновения находилось вблизи спринклерных прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередачи, оставшейся единственной линии 750 киловольтов, что обеспечивает энергоснабжение ЗАЭС.

Команда немедленно посетила территорию и сообщила, что повреждение, вероятно, вызвал дрон, оснащенный взрывным грузом. Обошлось без пострадавших и повреждений оборудования АЭС. Однако произошел удар о дороге между двумя главными воротами ЗАЭС.

В последнюю неделю военная деятельность в этом районе, в том числе вблизи завода, была интенсивной. Команда слышала частые взрывы, повторяющийся огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода. Нет никаких признаков прекращения военной активности вблизи ЗАЭС.

10 августа ЗАЭС сообщила группе МАГАТЭ, что якобы артиллерийский снаряд попал в местную электроподстанцию и водопроводную подстанцию в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство персонала ЗАЭС. Нападение вызвало выход из строя двух трансформаторов, что привело к отключению электроэнергии во всем городе. В этой связи воду пришлось подавать с помощью дизель-генераторов. 11 августа группа МАГАТЭ сообщила из ЗАЭС, что электроснабжение в городе возобновлено.

Значительный пожар на одной из градирен ЗАЭС в начале этой недели привел к значительным убыткам, хотя непосредственной угрозы ядерной безопасности не было.

Также на этой неделе группы МАГАТЭ сообщили о частых сигналах воздушной тревоги и атаках беспилотников.

"Атомные электростанции разработаны таким образом, чтобы быть устойчивыми к техническим или человеческим сбоям и внешним событиям, в том числе экстремальным, но они не созданы, чтобы противостоять прямой военной атаке", — заявили в МАГАТЭ.

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Напомним, утром 12 августа пожар на Запорожской АЭС удалось потушить. Уровень радиации на Никопольщине находится в норме, сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

"Пожар на территории Запорожской АЭС прекратился. Держим ситуацию на контроле", — написал глава Днепропетровской ОВА в Сети.

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