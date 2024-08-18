Ситуація на ЗАЕС погіршується - МАГАТЕ

МАГАТЕ на ЗАЕС розповіли про дрон, який начебто здетонував на дорозі поблизу ЗАЕС.

Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) погіршується після удару безпілотника, який вдарив по дорозі навколо території АЕС.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі, - йдеться на сайті МАГАТЕ.

"Знову ми бачимо ескалацію загроз ядерній безпеці та безпеці Запорізької АЕС. Я залишаюся надзвичайно стурбованим і повторюю свій заклик до максимальної стриманості з усіх сторін і до суворого дотримання п’яти конкретних принципів, встановлених для захисту", – сказав генеральний директор Гроссі.

Раніше команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі була поінформована ЗАЕС, що вибухівка, яку перевозив безпілотник, здетонувала неподалік від охоронної зони станції. Місце зіткнення знаходилося поблизу спринклерних ставків для охолоджувальної води та приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередачі, єдиної лінії 750 кіловольтів, що залишилася, що забезпечує енергопостачання ЗАЕС.

Команда негайно відвідала територію та повідомила, що пошкодження, ймовірно, спричинив дрон, оснащений вибуховим вантажем. Обійшлося без постраждалих і пошкоджень обладнання АЕС. Проте відбувся удар про дорозі між двома головними воротами ЗАЕС.

Протягом останнього тижня військова діяльність у цьому районі, в тому числі поблизу заводу, була інтенсивною. Команда чула часті вибухи, повторюваний вогонь із великокаліберних кулеметів і рушниць, а також артилерію на різних відстанях від заводу. Немає жодних ознак припинення військової активності поблизу ЗАЕС.

10 серпня ЗАЕС повідомила групу МАГАТЕ, що начебто артилерійський снаряд влучив у місцеву електропідстанцію та водопровідну підстанцію в сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість персоналу ЗАЕС. Напад спричинив вихід з ладу двох трансформаторів, що призвело до відключення електроенергії в усьому місті. У зв’язку з цим воду довелося подавати за допомогою дизель-генераторів. 11 серпня групу МАГАТЕ повідомили із ЗАЕС, що електропостачання в місті відновлено.

Значна пожежа на одній із градирень ЗАЕС на початку цього тижня призвела до значних збитків, хоча безпосередньої загрози ядерній безпеці не було.

Також цього тижня групи МАГАТЕ повідомили про часті сигнали повітряної тривоги та атаки безпілотників.

"Атомні електростанції розроблені таким чином, щоб бути стійкими до технічних або людських збоїв і зовнішніх подій, у тому числі екстремальних, але вони не створені, щоб протистояти прямій військовій атаці", - заявили в МАГАТЕ.

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Нагадаємо, вранці 12 серпня пожежу на Запорізькій АЕС вдалося загасити. Рівень радіації на Нікопольщині наразі перебуває в нормі, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі", – написав очільник Дніпропетровської ОВА в Мережі.

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