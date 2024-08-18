Україною кружляють ворожі безпілотники: напрям руху

Окрім інших загроз, ворог вирішив дошкулити українцям, ударними безпілотниками
У ніч проти 18 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ:
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Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!
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БпЛА на Полтавщині – рухаються у напрямку Черкащини.
Моніторингові канали повідомляють, що у Сyмах/р-н - працює ППО по БПЛА.
Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
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