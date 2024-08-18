Україною кружляють ворожі безпілотники: напрям руху

У ніч проти 18 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ:

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

БпЛА на Полтавщині – рухаються у напрямку Черкащини.

Моніторингові канали повідомляють, що у Сyмах/р-н - працює ППО по БПЛА.

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

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