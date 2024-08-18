Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною кружляють ворожі безпілотники: напрям руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: напрям руху

Іранські дрони-камікадзе

Окрім інших загроз, ворог вирішив дошкулити українцям, ударними безпілотниками

У ніч проти 18 серпня 2024 року Україну атакували ворожі безпілотники.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ:

  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА!

  • БпЛА на Полтавщині – рухаються у напрямку Черкащини.

Моніторингові канали повідомляють, що у Сyмах/р-н - працює ППО по БПЛА. 

Як повідомлялося, зранку 17 серпня у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. На Київщині було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Читайте також: 

Чи здатні безпілотні літальні апарати повернути Україні ініціативу у війні?

Чи здатні безпілотні літальні апарати повернути Україні ініціативу у війні?

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація