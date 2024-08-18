Украиной кружат вражеские беспилотники: направление движения

Кроме других угроз, враг решил досадить украинцам, ударными беспилотниками
В ночь на 18 августа 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ:
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Сумская область – угроза применения ударных БпЛА!
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БпЛА на Полтавщине – двигаются в направлении Черкасской области.
Мониторинговые каналы сообщают, что в Сyмах/р-н работает ПВО по БПЛА.
Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. В Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
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